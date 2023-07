Wimbledon - Madison Keys met fin au parcours de la jeune Russe de 16 ans, Mirra Andreeva

Madison Keys (N.25), 18e mondiale, retrouve ainsi à 28 ans les quarts de finale huit ans après avoir atteint ce stade de la compétition sur le gazon londonien. Keys compte aussi à son palmarès une finale à l'US Open en 2017 et des demi-finales en Australie (2015 et 2022), à Roland-Garros (2018) et à l'US Open (2018). Elle jouera face soit face à la numéro 2 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka, soit face à une autre Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 22) pour une place dans le dernier carré de cette 3e levée du Grand Chelem de la saison. Keys a perdu son premier set de la saison sur herbe, elle qui avait remporté la semaine dernière le tournoi d'Eastbourne pour la deuxième fois de sa carrière. Issue des qualifications, Andreeva s'était même détachée dans le deuxième set pour mener 4-1 avec une balle de deuxième break en sa faveur, mais Keys a trouvé la parade pour arrêter la Russe tombeuse aux tours précédents de sa compatriote de 22 ans Anastasia Potapova (WTA 23/N.22), de la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11/N.10) et la Chinoise Xiyu Wang (WTA 65) en entrée. Mirra Andreeva a perdu son sang-froid dans la rencontre, étant sanctionnée d'un point de pénalité pour avoir jeté sa raquette à deux reprises. Elle a refusé de serrer la main de l'arbitre à l'issue du match. (Belga)