Wimbledon - Minnen, Gillé/Vliegen et Mertens pour une place en quarts du double mardi

Minnen sera la première Belge à entrer en action, en première rotation, à midi heure belge, sur le court N.14. Minnen et Bondar rencontreront au troisième tour (huitièmes de finale) la Tchèque Marie Bouzkova et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. Viendront ensuite Gillé et Vliegen, en deuxième rotation sur le court N.17 contre les Américains Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Mertens et Hunter, qui forment la troisième tête de série, joueront sur ce même court en quatrième rotation contre les Tchèques Miriam Kolodziejova et Marketa Vondrousova. Joran Vliegen devrait jouer un deuxième match, le quart de finale du double mixte avec la Chinoise Yifan Xu. Ils affronteront le Croate Ivan Dodig et la Taïwanaise Latisha Chan. L'heure et le court doivent encore être déterminés. Deux quarts de finale sont au programme tant pour le simple dames que pour le simple messieurs. La Polonaise Iga Swiatek affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina en début de programme sur le Centre Court avant le duel entre le Serbe Novak Djokovic et le Russe Andrey Rublev. Sur le court N.1, l'Américaine Jessica Pegula débutera contre la Tchèque Marketa Vondrousova, puis l'Italien Jannik Sinner affrontera le Russe Roman Safiullin. (Belga)