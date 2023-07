Wimbledon - Portrait de Kirsten Flipkens

Nom: Flipkens Prénom: Kirsten Date de naissance: 10 janvier 1986 Nationalité: Belge Lieu de naissance: Geel (Belgique) Taille: 1m65 Poids: 55 kg Droitière, revers à deux mains Classement actuel: 49e double (elle était 190e en simple au moment de son arrêt) Meilleurs classements: 13e en simple (5 août 2013), 23e en double (1er juillet 2019) et numéro 1 mondiale chez les juniores en 2003 et 2004 Professionnelle depuis 2003 Palmarès: . Simple: 2 titres WTA: Québec (2012), Houston (2019, WTA 125) 12 titres ITF Demi-finaliste à Wimbledon en 2013 Victoires à Wimbledon et à l'US Open juniors (2003) . Double: 7 titres WTA: Séoul (2016 avec Johanna Larsson), Rosmalen (2017 avec Dominika Cibulkova), Lugano (2018 avec Elise Mertens), Linz (2018 avec Johanna Larsson), Majorque (2019 avec Johanna Larsson), Cluj-Napoca (2022 avec Laura Siegemund), Hobart (2023 avec Laura Siegelund) 2 titres ITF Demi-finaliste à Roland-Garros en 2019 (avec Johanna Larsson) Olympienne aux JO de 2016 à Rio (3e tour en simple, 2e tour en double) Membre de l'équipe de Fed Cup/Billie Jean King Cup depuis 2003 ayant disputé 33 duels avec la Belgique (un record qu'elle partage avec Sabine Appelmans) Sportive de l'année 2013. (Belga)