39 morts à bord d'un camion en Angleterre - Nouvelle condamnation dans l'affaire du camion charnier en Angleterre

Marius Mihai Draghici avait plaidé coupable des chefs d'homicides involontaires et d'assistance à l'immigration illégale. Il avait fui le Royaume-Uni, avant d'être arrêté en aout dernier en Roumanie puis extradé. Les 39 migrants vietnamiens -dont les plus jeunes étaient deux garçons de 15 ans- étaient morts d'asphyxie et d'hyperthermie dans l'espace confiné du conteneur, pendant qu'ils étaient transportés vers ce qu'ils espéraient être une nouvelle vie au Royaume-Uni. L'effroyable découverte avait mis en évidence le fonctionnement des filières d'immigration clandestine qui prospèrent sur l'espoir de candidats à l'exil prêts à prendre tous les risques et à débourser des sommes considérables. Un autre chef de file dans cette affaire, Ronan Hughes, un transporteur routier nord-irlandais, avait quant à lui été condamné à 20 ans de prison. Maurice Robinson, qui conduisait le camion au moment de la découverte des corps, a été condamné à 13 ans et quatre mois d'emprisonnement. Eamon Harrisson, le chauffeur de 24 ans qui avait acheminé la remorque jusqu'au port belge de Zeebruges, affirmant qu'il ignorait la présence des migrants à son bord, s'est vu infliger une peine de 18 ans de prison. Les ramifications dans cette affaire ont donné lieu à des procédures judiciaires dans plusieurs pays européens. Un Vietnamien accusé d'avoir été le chef de la cellule belge du réseau a été condamné début 2022 en Belgique à 15 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruges, tandis que la justice française a ordonné un procès pour 19 hommes soupçonnés d'avoir participé au vaste réseau d'immigration clandestine du Vietnam vers l'Europe. (Belga)