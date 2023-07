Argentine: perpétuité pour 3 policiers pour meurtre à caractère racial

Gabriel Isassi, Fabian Lopez et Juan José Nieva ont été reconnus coupables du meurtre en 2021 de Lucas Gonzalez, un adolescent issu de la banlieue de Buenos Aires alors qu'il se trouvait avec trois amis après un entraînement dans un club de foot du sud de la capitale. Ils ont été condamnés pour "homicide avec circonstances aggravantes", dont "la préméditation, la haine raciale et abus de pouvoir" et pour tentative de meurtre sur les trois autres jeunes hommes qui se trouvaient avec la victime. Selon l'enquête, les quatre jeunes gens étaient dans une voiture à l'arrêt pour acheter une boisson lorsqu'une voiture de police banalisée s'est approchée d'eux. N'habitant pas le quartier et ne sachant pas à qui ils avaient affaire, ils ont redémarré. Les policiers leur ont tiré dessus, atteignant Lucas Gonzalez à la tête. Un occupant à réussi à s'enfuir tandis que deux ont été jetés au sol, menottés et frappés. Un pistolet a été placé dans la voiture par les policiers, et un d'entre eux, condamné, a reconnu avoir dissimulé des preuves. (Belga)