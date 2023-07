Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe: procès requis pour cinq détenus radicalisés

L'information judiciaire a mis au jour la "préparation minutieuse" de l'attaque pendant plusieurs mois par ces cinq détenus, "ancrés depuis plusieurs années dans une idéologie jihadiste et acquis aux thèses de l'organisation terroriste Etat islamique, appelant notamment au meurtre des surveillants pénitentiaires", selon le réquisitoire définitif signé lundi par le Pnat et consulté par l'AFP. Le Pnat réclame que l'assaillant, Michaël Chiolo, 32 ans, soit jugé pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, selon le réquisitoire définitif. "Nous attendons sereinement l'ouverture de ce procès, qui pose évidemment la question de ce qu'est la détention aujourd'hui en France", ont réagi auprès de l'AFP ses avocats, Mes Romain Ruiz et Bruno Gendrin. L'accusation retient la complicité pour Abdelaziz Fahd, 37 ans, considéré comme "le véritable instigateur des faits" et l'association de malfaiteurs terroriste criminelle pour trois autres détenus trentenaires, selon cette même source. Il appartient désormais à la juge d'instruction antiterroriste chargée de ce dossier de prendre une décision finale sur un renvoi devant les assises de ces personnes. Le 5 mars 2019 à 9h20, Michaël Chiolo, qui purgeait une peine de trente ans de réclusion pour un crime de droit commun, et sa compagne Hanane Aboulhana avaient gravement blessé deux surveillants avec deux couteaux en céramique dans l'enceinte de la prison de Condé-sur-Sarthe. (Belga)