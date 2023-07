Baloise Ladies Tour - Le Tour du Benelux s'élance mercredi pour rejoindre Deinze dimanche

Sept équipes du WorldTour sont au départ avec Jumbo-Visma, Lidl-Trek, DSM-Firmenich, Liv Racing, Fenix-Deceuninck, UAE Team ADQ et Movistar. Pour beaucoup de coureuses, il s'agira d'une répétition générale avant le Tour de France du 23 au 30 juillet. La Néerlandaise Lucinda Brand, la championne d'Australie Brodie Chapman et l'Allemande Lisa Klein, lauréate en 2019 et 2021, porteront les ambitions de Lidl-Trek. Anne Henderson (Jumbo-Visma), la Néerlandaise Charlotte Kool et l'Anglaise Pfeiffer Georgi conduiront les sprints pour DSM. Côté belge, Valerie Demey (Liv Racing), Marthe Truyen, l'ancienne championne de Belgique Kim de Baat et Marion Norbert Riberolle (Fenix-Deceuninck) ou Fauve Bastiaenssen (Lotto Dstny), notamment, sont au départ. Vlissingen accueille mercredi soir un prologue de 2,6 kilomètres. Jeudi à Zwevegem et vendredi à Zulte, le peloton aura droit à quelques portions pavées et l'une ou l'autre montée sur 119,8 km et 116,2 km respectivement. Samedi est divisé en deux avec un court tronçon de 82,8 km entre Breskens et Knokke-Heist où est prévu un contre-la-montre individuel de 17,1 km l'après-midi. L'arrivée est programmée dimanche à Deinze pour assurer la succession de la Néerlandaise Ellen van Dijk, victorieuse l'an dernier. Les seules victoires belges remontent à 2015 et 2016 avec Jolien D'hoore. (Belga)