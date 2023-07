Boris Johnson à nouveau père, au moins pour la huitième fois

"Bienvenue au monde, Frank Alfred Odysseus Johnson, né le 5 juillet à 9H15", a écrit Carrie Johnson, 35 ans, sur Instagram, dans un message accompagnant une photo d'elle avec le nouveau-né dans les bras. "(Est-ce que vous devinez le nom que mon mari a choisi !?)", a-t-elle ajouté, remerciant le personnel de la maternité de l'University College Hospital de Londres, un établissement du service public de santé, le NHS. Le nourrisson est le troisième enfant du couple, marié depuis 2021, après les naissances de Wilfred en avril 2020, et Romy en décembre 2021, alors que Boris Johnson était encore Premier ministre. Boris Johnson, 59 ans, est aussi le père de quatre autres enfants (deux garçons et deux filles) qu'il a eus avec sa deuxième épouse, l'avocate Marina Wheeler. L'ex-Premier ministre a également été reconnu comme le père d'une autre fille, issue d'une relation extra-conjugale. En septembre 2021, peu avant la naissance de Romy, il avait confirmé sur la chaîne de télévision américaine NBC qu'il avait six enfants à ce moment là, sans refermer les spéculations sur la taille réelle de sa progéniture. Il a quitté Downing Street à l'été 2022, poussé à la démission après une série de scandales. Dans la foulée, il a gagné des millions en prononçant des discours, alors qu'il était toujours député. Il a démissionné avec fracas le mois dernier, anticipant la publication d'un rapport parlementaire ayant conclu qu'il avait menti sciemment au Parlement pendant la pandémie de Covid-19 sur les fêtes organisées à Downing Street. (Belga)