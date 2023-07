Challenger de Iasi - Joris De Loore sorti au premier tour

Les deux joueurs se sont créé de nombreuses opportunités de break, onze chacun, mais Vacherot en a convertis trois tandis que De Loore a dû se contenter de deux. Ainsi, le premier aurait pu conclure sur le service du second, à 5-3 dans le deuxième set, mais Joris De Loore a sauvé la balle de match et contre-breaké dans la foulée, avant de concéder les deux derniers jeux. Plus tôt dans la journée, Gauthier Onclin (ATP 216) s'est incliné au 1er tour du même tournoi contre l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 912), 37 ans, ancien 19e mondial, 6-2 et 6-3 en 1h34. (Belga)