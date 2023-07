Conflit au nogorny Karabakh - L'Azerbaïdjan suspend la circulation entre l'Arménie et le Nagorny Karabakh

"Le passage via le poste-frontière de Latchine est temporairement suspendu", ont indiqué les gardes-frontières azerbaïdjanais dans un communiqué, en affirmant que cette mesure était motivée par de multiples "tentatives de contrebande" de la branche arménienne de la Croix-Rouge via ce point de contrôle. Les gardes-frontières azerbaïdjanais affirment qu'une enquête criminelle a été ouverte et que le poste-frontière sera fermé jusqu'à la fin des "mesures d'enquête nécessaires". Depuis décembre, l'Arménie accuse son voisin d'entraver l'approvisionnement vers la région sécessionniste et d'y créer une crise humanitaire en bloquant ce corridor. Initialement, Bakou avait affirmé que des militants écologistes azerbaïdjanais bloquaient la route pour dénoncer des mines illégales. En avril, l'Azerbaïdjan a ensuite annoncé avoir installé, pour des motifs "sécuritaires", ce point de contrôle donnant accès depuis l'Arménie au corridor de Latchine. Fin juin, la branche arménienne de la Croix-Rouge a indiqué que les livraisons médicales aux hôpitaux du Nagorny Karabakh, ainsi que le transport des patients gravement malades, avaient été suspendus via le corridor. Les deux pays se disputent le Nagorny Karabakh depuis la fin des années 1980, entraînant deux guerres dont la dernière, en 2020, a vu la défaite des forces arméniennes et des gains de territoire importants pour l'Azerbaïdjan. Une partie de l'enclave, située en Azerbaïdjan, reste sous le contrôle de séparatistes arméniens, mais elle est désormais entourée de territoires tenus par Bakou. L'Arménie reproche en outre aux soldats de maintien de la paix russes, déployés dans le Nagorny Karabakh depuis fin 2020, de faillir à leur obligation d'assurer la circulation sur le corridor de Latchine. (Belga)