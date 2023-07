Coran brûlé en Suède - Les Talibans interdisent les activités suédoises dans le pays après l'autodafé d'un Coran

Comme de nombreux autres pays, la Suède n'a plus de représentation diplomatique en Afghanistan depuis que les talibans sont revenus au pouvoir à l'été 2021. L'organisation humanitaire Swedish Commitee for Afghanistan (SCA) est elle, très active. SCA est présente dans le pays depuis environ 14 ans et propose des soins de santé, un enseignement et soutient les communautés locales. Mais avec cette interdiction, les 7.400 collaborateurs devront ainsi quitter leur travail. Lors d'une action de protestation à Stockholm le 28 juin, un homme de 38 ans a brûlé plusieurs pages du Coran. Le même jour, les musulmans du monde entier célébraient l'Eid al-Adha ou la fête du mouton, soit l'un des cinq piliers de l'Islam. L'action a été fortement critiquée, entre autres, par le Pakistan, l'Irak ou le Vatican. (Belga)