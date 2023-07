De Croo et Biden saluent l'accord donné par le président turc

"Avec l'adhésion de la Suède, l'OTAN sera plus forte et l'Europe plus sûre", a déclaré M. De Croo sur Twitter. Il a également remercié le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, pour ses "efforts incessants" dans le cadre du processus d'adhésion de la Suède. M. Stoltenberg a annoncé lundi soir, à l'issue de consultations menées à la veille du sommet, que M. Erdogan enverrait dès que possible les documents d'adhésion de la Suède au parlement turc pour ratification. Plus tôt dans la journée, des consultations ont eu lieu entre Erdogan, Stoltenberg et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. La Suède et la Finlande ont demandé à adhérer à l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Finlande est membre depuis le mois d'avril. La Turquie et la Hongrie sont les seuls des 31 États membres de l'OTAN à ne pas avoir encore ratifié l'adhésion de la Suède. M. De Croo se rendra au sommet de Vilnius mardi. Le sommet proprement dit aura lieu mardi et mercredi. Le président américain Joe Biden a, lui aussi, salué l'accord donné par le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Je suis prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie au renforcement de la défense et de la dissuasion dans la zone euro-atlantique", a affirmé Joe Biden dans un communiqué, en se disant "impatient" d'accueillir la Suède comme 32e Etat membre de l'Otan. Le Premier ministre suédois a quant à lui évoqué "un bon jour" pour son pays et un "très grand pas" après le feu vert donné par le président turc. (Belga)