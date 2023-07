Des pluies torrentielles font au moins 6 morts au Japon

Le bilan pourrait encore s'alourdir. Selon les médias japonais, des recherches sont en cours pour retrouver trois autres personnes disparues dans les préfectures de Saga et d'Oita, sur l'île de Kyushu, au sud-ouest du pays. À la suite de ces fortes pluies, des rivières sont sorties de leur lit et plusieurs glissements de terrain se sont produits. Des centaines de milliers d'habitants du sud-ouest du pays ont été invités à se mettre à l'abri. Le Japon est frappé par de fortes précipitations chaque année en juin et juillet, mais les scientifiques affirment que les risques de phénomènes météorologiques violents ont encore augmenté en raison du changement climatique. (Belga)