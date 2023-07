En commission du parlement wallon, Federgon plaide pour un titre-service à 14 euros

"On plaide pour un titre-service à 14 euros pour les clients. Sur ces 5 euros supplémentaires par rapport au coût actuel, un euro irait directement à l'aide-ménagère; 2 euros seraient consacrés à la formation et au coaching et 2 euros permettraient d'améliorer la solvabilité des entreprises", confrontées à de nombreuses difficultés, a-t-elle expliqué. "Nous portons le même discours partout en Belgique car nous sommes convaincus que les aides-ménagères méritent un salaire juste et une formation de qualité. Or, les 9 euros actuels, c'est le coût d'un mauvais sandwich sur l'autoroute des vacances", a poursuivi la représentante de Federgon. "Avoir une aide-ménagère, ce n'est pas un droit garanti par la constitution. C'est un service que l'on veut de qualité et pour lequel le client doit être prêt à payer", a-t-elle ajouté. Ces déclarations - face auxquelles les parlementaires se sont montrés sceptiques - interviennent alors que le gouvernement wallon vient de valider en première lecture un avant-projet d'arrêté visant notamment à interdire les frais complémentaires imposés par de nombreuses agences de titres-services. En contrepartie, le coût de ces titres passera de neuf à 10 euros au 1er janvier prochain. Si ce texte est adopté en l'état, pas moins de 15.000 aides-ménagères wallonnes risquent de perdre leur emploi avant la fin de l'année, a déjà averti Federgon. Selon la fédération, les entreprises, qu'il s'agisse de grosses structures ou de PME, n'ont en effet "tout simplement plus de marge et ne pourront pas supporter ce surcroît de charges". (Belga)