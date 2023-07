Euro d'athlétisme U23 - Des espoirs belges sur Hauttekeete, Vekemans et Nkansa en Finlande à partir de jeudi

La délégation belge porte beaucoup d'espoirs sur Jente Hauttekeete au décathlon, Elien Vekemans à la perche et sur la sprinteuse Delphine Nkansa. Trois équipes de relais sont aussi au programme avec le 4x100m féminin, le 4x100m et 4x400m masculin). La Belgique a ramené six médailles d'or de ces championnats d'Europe U23 dans son histoire, la dernière fut celle de Ruben Verheyden sur 1.500m à Tallinn il y a deux ans. Lors de cette dernière édition en Estonie, les Belges avaient, outre l'or de Verheyden, ramené quatre médailles d'argent avec Rani Rosius (100m), Jonathan Sacoor (400m), Michael Obasuyi (110m haies) et Eliott Crestan (800m). (Belga)