Invasion de l'Ukraine - Le ministre russe de la Défense menace d'utiliser des bombes à fragmentation en Ukraine

Le ministre affirme que la Russie n'a encore jamais utilisé de tels armements dans le cadre de sa campagne militaire. Ce type de munitions est interdit par la plupart des pays du monde, à l'exception de la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. "Les bombes à fragmentation russes sont beaucoup plus efficaces que celles des États-Unis et sont disponibles dans une gamme plus large et plus diversifiée", a-t-il ajouté. Washington a décidé, la semaine dernière, de livrer des obus à sous-munitions à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a assuré que la décision de livrer ces armes controversées avait été "très difficile", mais représentait "la bonne chose à faire". Les armes à sous-munitions sont une méthode de dispersion d'un grand nombre de petites bombes à partir d'une fusée, d'un missile ou d'un obus d'artillerie qui les disperse en plein vol sur une large zone. Ces munitions sont controversées car une grande partie d'entre elles n'explosent pas immédiatement, ce qui met en danger les civils des zones touchées. (Belga)