Invasion de l'Ukraine - Plus de 250 kilomètres carrés gagnés depuis le début de la contre-offensive ukrainienne

Depuis le début de l'offensive hivernale, qui avait débuté le 1er janvier de cette année, la Russie a réussi à s'emparer de 282 kilomètres carrés de territoire ukrainien, selon l'Institut. "En cinq semaines, les forces ukrainiennes ont libéré presque autant de terrain que ce que les Russes avaient conquis en plus de six mois", indique l'ISW. Lundi, l'armée ukrainienne a affirmé qu'elle avait encore été en mesure de reprendre 14 kilomètres carrés de territoire la semaine dernière, dans l'est et le sud du pays. M. Zelensky a quant à lui déclaré que même si la contre-offensive n'était pas rapide, elle progressait. L'ISW a également souligné que la Russie "minimisait" les succès ukrainiens dans la contre-offensive. (Belga)