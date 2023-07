ITF d'Amstelveen - Tilwith Di Girolami sur de bons rails en double

Face à la paire tête de série N.2, Di Girolami et Scholl ont concédé un seul break, tandis qu'elles en ont réussi cinq. Elles affronteront au 2e tour les sœurs néerlandaises Demi et Lian Tran, 22 et 20 ans, 711e et 669e en double à la WTA. Di Girolami avait été battue au premier tour des qualifications pour le tableau du simple par sa partenaire de double, Chiara Scholl. (Belga)