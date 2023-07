La qualité de l'air altérée dans le sud de l'Europe par un nuage de sable du Sahara

"Cette poussière a un impact sur la qualité de l'air dans la majeure partie de la Méditerranée occidentale, en particulier en Espagne où l'on prévoit des niveaux élevés de PM10 (particules inférieures à 10 micromètres de diamètre, NDLR) dans la majeure partie du pays, avec un pic dans la région le 11 juillet", selon le bulletin du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS). "Certaines parties de l'Italie et du sud de la France" sont aussi concernées par ces prévisions. "Dans les régions les plus touchées, les PM10 dépasseront le seuil d'exposition moyen sur 24 heures de 50 µg/m3 établi pour l'Union européenne pour ce type de polluants", précise Copernicus. "Le transport de poussières sur l'Espagne coïncide avec une vague de chaleur qui touche le pays, les deux phénomènes étant alimentés par de l'air chaud en provenance du Sahara", explique l'observatoire. Outre une coloration du ciel en orange ou en rouge, ces poussières issues de tempêtes de sable en Afrique du Nord peuvent affecter la santé humaine, en aggravant des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires, et la production d'énergie, en réduisant les performances des panneaux solaires, rappelle Copernicus. Ces brumes de sable sont toutefois moins toxiques que les particules ultrafines issues du trafic routier, du chauffage au bois, du charbon, ou des incendies. Les tempêtes de sable et de poussière affectent essentiellement les habitants des pays des régions arides ou semi-arides d'Afrique du Nord, de la péninsule arabique, d'Asie centrale et de Chine, représentant "une sérieuse menace pour la santé", selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). (Belga)