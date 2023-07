Le comité de direction de la Loterie Nationale mandaté pour discuter du futur de Scooore

"Le conseil d'administration de la Loterie Nationale s'est réuni ce mardi 11 juillet et a examiné la lettre du 8 mars du ministre de tutelle relative au futur de sa filiale Scooore", précise la Loterie Nationale dans un communiqué. "Le conseil d'administration a également pris connaissance des différentes analyses du comité de direction de la Loterie Nationale et de la société anonyme Scooore." Il ressort du CA que le sujet a été "longuement discuté et débattu". "Le conseil d'administration de la Loterie (...) a conclu qu'il partageait l'inquiétude du ministre concernant le manque de clarté dans le secteur des jeux de hasard et de loteries en Belgique", ajoute la Loterie Nationale. Elle estime cependant que le problème est "plus large" et "nécessite un ensemble complexe de mesures qui vont au-delà des seules activités de Scooore". (Belga)