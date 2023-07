L'EMA enquête sur les médicaments amaigrissants Ozempic, Saxenda et Wegovy

Le rapport de l'agence islandaise des médicaments fait état de 150 signalements d'automutilation et de pensées suicidaires. Les médicaments visés par l'enquête sont largement commercialisés, avec jusqu'à 20 millions de patients qui y recourent chaque année. Ils sont principalement destinés aux diabétiques, mais Ozempic et Wegovy sont également utilisés comme réducteurs d'appétit. Cependant, l'EMA souligne qu'il n'est pas encore établi de manière claire si ces médicaments sont la cause des symptômes mentionnés, ou si celle-ci réside dans d'autres facteurs, comme des conditions sous-jacentes affectant les patients. L'Agence des médicaments prévoit de rendre un avis d'ici novembre. (Belga)