Loi sur la sécurité nationale à Hong-Kong - Hong Kong : des proches du militant pro-démocratie Nathan Law interrogés par la police

La police a confirmé à l'AFP que son département chargé de la sécurité nationale avait emmené deux hommes et une femme pour enquête, sans préciser leur identité. "Ils sont soupçonnés d'aider des personnes recherchées par la police à continuer à commettre des actes et à s'engager dans des activités qui mettent en danger la sécurité nationale", a déclaré la police dans un communiqué. La semaine dernière, les autorités de Hong Kong ont offert une récompense d'un million de dollars hongkongais (117.000 euros) pour toute information conduisant à l'arrestation de huit importants militants pro-démocratie actuellement basés à l'étranger, les accusant de subversion, de collusion avec l'étranger et d'autres délits. Plus tôt, une source policière avait indiqué à l'AFP que des policiers en charge de la sécurité nationale avait interpellé les parents et le frère aîné de Nathan Law sans les arrêter formellement, confirmant également la fouille de l'appartement de M. Law. Les trois proches du militant ont été emmenés afin que la police puisse "savoir s'ils ont apporté un soutien financier à M. Law et s'ils sont les agents de M. Law à Hong Kong", a ajouté cette source. Le dirigeant de Hong Kong John Lee a à nouveau appelé mardi le public à se tenir à l'écart des militants recherchés et à les traiter comme des "rats dans la rue". Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, pays où résident les huit militants recherchés, ont condamné la décision hongkongaise d'offrir une récompense. (Belga)