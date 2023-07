Mexique: neuf morts dans l'incendie sur un marché, sans doute d'origine criminelle

Une autre personne est hospitalisée, ont indiqué le gouvernement local et le parquet de l'Etat de Mexico. Le marché d'approvisionnement de Toluca est le deuxième par ordre d'importance après celui de Mexico, avec 26.000 visiteurs quotidiens, d'après le gouvernement local. L'incendie pourrait être le résultat "de conflits internes, qui portent sur la propriété des commerces, à travers des actions judiciaires, des menaces et des agressions diverses enregistrées auparavant", d'après le rapport officiel. Le maire de Toluca, Raymundo Martinez, a déclaré au journal Milenio que l'incendie était probablement le résultat de conflits entre "vendeurs et propriétaires" de commerces. (Belga)