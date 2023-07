Mondiaux de natation - La natation belge veut confirmer son renouveau à Fukuoka à partir de vendredi

En natation, la Belgique espère confirmer son renouveau en grand bassin, dont les épreuves se tiendront du 23 au 30 juillet. Alors que seuls Fanny Lecluyse et Louis Croenen - derniers représentants d'une époque faste dont le point culminant était la médaille d'argent de Pieter Timmers aux Jeux de Rio 2016 - figuraient sur les plots de départ aux JO de Tokyo, en 2021, la Belgique devrait envoyer un plus gros contingent à Paris en 2024: Roos Vanotterdijk (100m dos), Valentine Dumont (200m libre) et Lucas Henveaux (400m libre) ont déjà réussi un temps de qualification olympique. L'espoir est aussi de grossir encore ces rangs à Fukuoka. Les nageurs belges sont en forme, avec 20 records de Belgique battus depuis le début de l'année. Outre Vanotterdijk, Dumont et Henveaux, qui ont plusieurs records à leur actif, Stan Franckx (100m dos), Alisée Pisane (1.500m libre), Florine Gaspard (50 brasse) et Noah De Schryver (200m brasse), tous présents à Fukuoka, ont également mis à jour des records nationaux. Un point d'interrogation entoure tout de même la natation belge, avec le futur départ, après ces Mondiaux, du Français Frédéric Vergnoux pour "raisons familiales" moins d'un an après son arrivée comme entraîneur national et à un an des Jeux de Paris. Les premiers Belges à entrer en action seront Lisa Ingenito et Renaud Barral, qui disputeront le duo mixte en natation artistique, avec l'épreuve technique le 15 juillet et l'épreuve libre le 21. Logan Vanhuys disputera, lui, le 10 km en eau libre dimanche, après avoir terminé 10e l'an passé, et le 5 km le 18 juillet. (Belga)