Plus de 100 procès-verbaux dressés lors de la rave party en province d'Anvers

"Les identités des fêtards qui quittaient les lieux ont été contrôlées", a déclaré le chef de corps de la police locale. "Quelques-uns d'entre eux ont tenté de prendre le volant sous l'influence de stupéfiants. Ils ont été verbalisés et ont dû rendre immédiatement leur permis de conduire." La rave party a finalement pris fin après une seule nuit. Après des négociations avec l'organisation, presque toutes les personnes présentes ont quitté les lieux le samedi matin. Le plan d'urgence provincial est toutefois resté en vigueur durant le reste du week-end, au cas où des personnes tenteraient de relancer les festivités. Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête et tous les procès-verbaux lui seront remis. Les participants et les organisateurs s'exposent à des poursuites s'ils sont identifiés. (Belga)