Plus de 1.200 plants de cannabis saisis à Dilsen-Stokkem

La police a perquisitionné lundi une maison de Rachels, dans la commune de Dilsen-Stokkem, et a découvert une plantation de cannabis. Répartis dans deux salles de culture, 1.280 plants de cannabis ont été découverts. Le reste de la maison comprenait en outre un local technique, une salle de séchage et une salle pour la coupe, où 150 boutures ont été trouvées. Pour alimenter les plants en électricité et en eau, des branchements avaient été installés avant les compteurs d'électricité et d'eau. Le laboratoire de police technique et scientifique s'est rendu sur place pour effectuer des relevés. La protection civile a démonté l'installation et procédé au nettoyage de l'ensemble de la plantation. L'enquête, menée par la zone de police locale, se poursuit. (Belga)