Policier tué à Schaerbeek - Reconstruction mardi soir de l'agression au couteau d'un policier à Schaerbeek

Le 10 novembre peu après 19h00, un homme avait agressé une patrouille de police alors qu'elle circulait en voiture rue d'Aerschot à Schaerbeek. Le policier Thomas Monjoie, âgé de 29 ans, n'avait pas survécu à sa grave blessure au cou. Son collègue, Jason P., avait pu être soigné et sortir de l'hôpital quelques jours après. Une deuxième patrouille, appelée en renfort, avait tiré sur l'assaillant, le neutralisant. Touché au bras et à la jambe, l'agresseur avait été emmené grièvement blessé à l'hôpital. Deux jours plus tard, il avait été placé sous mandat d'arrêt pour assassinat et tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. L'enquête a révélé que l'homme s'était présenté, plus tôt le 10 novembre, dans un commissariat de police à Evere. Il y avait déclaré vouloir commettre un attentat contre la police, sollicitant une aide psychologique. Le parquet de Bruxelles avait alors ordonné de l'emmener vers l'unité psychiatrique des Cliniques universitaires Saint-Luc pour y être admis. Il y a été escorté par des policiers, qui l'ont laissé sur place. L'homme a ensuite quitté la salle d'attente avant d'être vu par un médecin. (Belga)