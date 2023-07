RDC: trois morts dans un accident d'hélicoptère d'une entreprise minière

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident, survenu dans le sud-est du pays et alors que la météo était mauvaise, selon une source des services de sécurité. L'hélicoptère, appartenant à l'entreprise de cuivre et cobalt Boss Mining, avait décollé de la concession de la société à Kambove, dans la province du Haut-Katanga, et devait se rendre à Kolwezi, dans la province voisine de Lualaba, a précisé un garde de la compagnie, témoin du crash, Francis Lwamba, à l'AFP. L'accident a eu lieu quelques minutes après le décollage de l'appareil, qui s'est écrasé dans un ravin de la concession, a-t-il ajouté. Les victimes sont un pilote français, un responsable polonais de la sécurité et un responsable administratif de nationalité sud-africaine, a précisé la source de sécurité. Les corps des victimes ont été amenés à Lubumbashi, le chef-lieu du Haut-Katanga. Les autorités du Lualaba ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incident survenu dans cette province. (Belga)