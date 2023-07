Red Flames - Signer à Leicester, "un gros défi" pour Janice Cayman

"L'accueil a été chaleureux et je suis très heureuse d'être ici", a commenté Cayman, qui a déjà évolué en Belgique, en France et aux États-Unis dans sa carrière. "C'est un nouveau pays pour jouer au football pour moi, mais peut-être l'un des plus grands pays où jouer. L'Angleterre, c'est l'Angleterre. Le temps n'est peut-être pas toujours le meilleur, mais c'est parfait pour jouer au football. C'est impressionnant ici, c'est incroyable. Pouvoir jouer dans un stade comme celui-ci est très agréable. J'ai hâte de monter sur le terrain et de jouer avec maillot." Cayman estime que "le moment était venu" de rejoindre l'Angleterre. "Ce sera un gros défi, mais c'est très excitant de jouer dans un nouveau championnat, de rencontrer de nouvelles équipes et de donner le meilleur de moi-même." Cayman évoluait depuis 2019 à Lyon, avec qui elle a remporté deux Ligues des Champions, trois championnats de France et deux coupes nationales. Elle compte 138 présences et 48 buts en équipe nationale. "C'est toujours un honneur et un plaisir de jouer pour la Belgique et j'espère pouvoir continuer encore un peu", a-t-elle confié. La saison passée, Timothy Castagne, Wout Faes, Dennis Praet et Youri Tielemans (désormais à Aston Villa) évoluaient dans l'équipe masculine des 'Foxes'. "Il y a quelques Belges ici à Leicester, à présent c'est l'équipe féminine qui en a aussi une, donc c'est chouette. Je n'ai entendu que du bien de Leicester, je suis heureuse d'être ici", a conclu Cayman. (Belga)