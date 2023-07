Rheinmetall va livrer des milliers de véhicules pour les armées allemande et néerlandaise

Il est question d'un contrat pluriannuel pour la livraison de plus de 2.000 véhicules à la Bundeswehr et de 1.000 véhicules à l'armée néerlandaise, pour une commande totale dont la valeur peut atteindre 1,9 milliard d'euros. Polyvalent et maniable, le Caracal est un véhicule 4x4 basé sur le châssis du modèle G de Mercedes, destiné aux troupes aéroportées. Les premiers modèles en série sont attendus en 2025. (Belga)