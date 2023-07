Sept personnes hospitalisées après un incendie à Saint-Josse-ten-Noode

Le feu s'est déclaré vers 23h15 dans le sous-sol d'un immeuble de cinq étages. À l'arrivée des pompiers, la cage d'escalier était déjà encombrée d'une épaisse fumée. "Deux personnes ont été secourues sur un balcon avec l'échelle", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Les habitants qui n'avaient pas encore évacué ont été avisés de rester à l'intérieur, porte fermée et fenêtre ouverte. Le feu a été éteint relativement rapidement, mais l'installation électrique a été endommagée dans l'incendie. Sibelga a scellé les compteurs, et le bâtiment est donc inhabitable", a-t-il poursuivi. Les habitants ont été pris en charge par la zone de police Bruxelles-Nord et les services communaux de Saint-Josse-ten-Noode. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. "Sept habitants ont finalement été transférés vers l'hôpital avec une légère intoxication après avoir inhalé de la fumée", a précisé le porte-parole des pompiers. "Si on peut donner un petit conseil de prévention: il est important de penser, lorsque la cage d'escalier ou le chemin d'évacuation est enfumé, à rester chez soi puis à signaler sa présence aux secours par les fenêtres". (Belga)