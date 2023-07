Sommet de l'Otan - Le président Biden veut aller de l'avant avec la vente de F-16 à la Turquie

Le locataire de la Maison Blanche est favorable à cette vente depuis le précédent sommet, tenu fin juin de l'an dernier à Madrid, mais se heurte à l'opposition de certains membres du Congrès, a rappelé M. Sullivan. Selon lui, il est dans l'intérêt des États-Unis et de l'Otan que la Turquie reçoive ces avions de combat et M. Biden prévoit de procéder à la vente en accord avec le Congrès. La Turquie souhaite acquérir 40 appareils de la dernière version de cet avion de combat - le F-16V Viper ou Block 70 - et moderniser 79 autres plus anciens (des versions C et D) pour les porter au même standard et remplacer ses F-4E Phantom. M. Sullivan a démenti que le président Biden ait imposé des conditions à cette vente, en réponse à une question sur le feu vert donné lundi par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'adhésion de la Suède à l'Otan. L'administration américaine doit officiellement informer le Congrès à Washington des ventes de matériel militaire. Certains sénateurs avaient indiqué qu'ils bloqueraient la vente si la Turquie continuait à bloquer l'adhésion de la Suède à l'Alliance atlantique. Le feu vert donné par M. Erdogan lundi soir pourrait accélérer cette vente, semble-t-il. (Belga)