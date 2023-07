Sommet de l'Otan - Zelensky dénonce l'"indécision" de l'Otan qui encourage "la terreur

"Il semble qu'il n'y ait aucune volonté ni de donner à l'Ukraine une invitation à l'OTAN, ni d'en faire un membre de l'Alliance", a déclaré M. Zelensky sur Twitter. Il a jugé "absurde" que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion, estimant que cela encourageait Moscou à "continuer sa terreur" en Ukraine. "L'indécision est une faiblesse", a-t-il lancé, alors que l'Ukraine peut s'attendre à recevoir une invitation à adhérer à l'Otan, mais à terme, après la fin de la guerre qui l'oppose à la Russie, et sous conditions, selon le Premier ministre belge Alexander De Croo au premier jour du sommet des dirigeants alliés à Vilnius. Les chefs d'Etat et de gouvernement des 31 États-membres devraient, dans la déclaration qu'ils doivent publier dans l'après-midi, "adresser une invitation à rejoindre l'Alliance quand tous les alliés seront d'accord et que les conditions seront remplies", a indiqué le chef du gouvernement belge à la presse peu avant le début du sommet. Les conditions à remplir par Kiev ne sont pas davantage précisées dans ce texte, qui a fait l'objet de longues discussions entre alliés, alors que les pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) devraient quant à eux publier mercredi une déclaration sur des "engagements de sécurité" en faveur de l'Ukraine, selon le chancelier allemand Olaf Scholz. (Belga)