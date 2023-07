TC Charleroi - Douze ans de prison requis contre Aubain Bellens pour une tentative de meurtre sur le R3

La nuit du 30 janvier 2022, il confirme avoir fait feu à deux reprises en direction d'un véhicule. "Il y avait deux voitures qui jouaient à se dépasser, à me bloquer, etc. J'ai fait des appels de phares pour passer, mais on m'a fait des queues de poisson et un doigt d'honneur. Alors, je ne vais pas mentir, je me suis énervé", a-t-il admis. Le 15 février 2022, l'individu avait aussi tiré en rue en direction de deux Pitbulls tandis que le 9 janvier 2022, il fut impliqué dans une affaire de menaces avec arme à feu. Aubain Bellens est surtout connu de la justice pour le meurtre du boulanger de Jamioulx commis le 5 novembre 2007. "C'est un homme dangereux et s'il sort, il va tuer des gens", a lancé le substitut du procureur du Roi mardi. Une condamnation à 12 ans de prison, avec une mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) de cinq ans, est requise par le ministère public. La défense a, elle, plaidé une "peine pas désespérante". Le jugement est attendu pour ce vendredi 14 juillet. (Belga)