Thaïlande: le Premier ministre sortant annonce son retrait de la vie politique

Arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 2014, le général Prayut, alors chef de l'armée, s'était fait légitimer lors d'élections controversées en 2019 et reste pour le moment Premier ministre par intérim. Le parlement thaïlandais doit voter jeudi pour élire son successeur, un vote à l'issue encore incertaine dans la mesure où le candidat présenté par le parti victorieux, le réformateur Pita Limjaroenrat, n'est pas assuré d'obtenir la majorité des deux chambres. "À partir de maintenant, je quitte la politique en démissionnant de mon poste de membre du parti UTN", a déclaré le général Prayut dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du Parti de la nation thaïlandaise unie (UTN). Le parti, auquel Prayut avait adhéré quelques semaines seulement avant les élections, n'a pas réussi à s'imposer auprès des électeurs, arrivant en cinquième position, loin derrière les deux principaux partis de l'opposition, Move Forward et Pheu Thai. Le parti Move Forward, mené par Pita, a infligé un revers historique à l'armée qui gouverne depuis une quasi-décennie, sur la base d'un programme faisant écho aux manifestations massives de 2020 pour plus de démocratie et des réformes profondes. Dans sa déclaration, Prayut a exhorté les membres de l'UTN à protéger "les institutions que sont la Nation, la religion et la monarchie", en référence aux trois piliers de la société thaïlandaise, autrefois intouchables. (Belga)