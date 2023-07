Tour de France - Jonas Vingegaard confirme que Van Aert sera toujours avec l'équipe mercredi

Mardi matin, des rumeurs ont évoqué un départ de Van Aert au soir de la 10e étape. L'Anversois pourrait quitter prématurément le Tour de France car sa compagne doit donner naissance à leur deuxième enfant dans les prochains jours. "Wout sera bel et bien avec nous", a confirmé Vingegaard après l'arrivée à Issoire. Toujours en jaune, le Danois a vécu un début d'étape animé, partant dans un groupe de contre avec notamment Tadej Pogacar, son dauphin au classement général. "Je m'attendais à ce que cette étape soit difficile rien qu'en voyant le profil, et ça a été une course très dure, rendue encore plus difficile à cause de la chaleur. Tadej a attaqué dès le début, alors naturellement j'ai dû le suivre, il fallait que je le suive." (Belga)