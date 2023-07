Tour de France - Pello Bilbao, au bord des larmes, dédie sa victoire sur la 10e étape à Gino Mäder

"Cette victoire est pour lui", a confié Bilbao, au bord des larmes et en montrant le nom de Mäder du doigt sur son maillot, lors de l'interview flash. "Cela a été difficile de se préparer lors des deux dernières semaines avant le Tour. Je voulais essayer de gagner une des deux premières étapes mais ce n'était pas possible. Je pensais que ma place au général m'empêcherait de prendre l'échappée mais j'ai finalement fait le bon choix. C'est ma première victoire sur le Tour, c'est spécial." L'échappée a pourtant mis du temps à se mettre en place dans un début d'étape très animé. "Nous avions reconnu le début d'étape hier (lundi, ndlr.) et nous nous attendions à une course difficile. J'ai attendu le bon moment, quand tout le monde était à la limite, pour sortir. Neilands était certainement le plus fort comme l'a montré son attaque, mais il a dépensé beaucoup d'énergie. Nous avons collaboré derrière et je savais que j'étais le plus rapide du groupe. J'ai bien géré dans le final et j'ai roulé à fond dans les 200 derniers mètres", a conclu Bilbao. (Belga)