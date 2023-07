Tour du Lac Qinghai - La 3e étape pour Davide Baldaccini, le Colombien Paredes reste leader au général

Pour sa première victoire pro, l'Italien, 25 ans, en profite pour grappiller quelques secondes sur le Colombien Wilmar Paredes (Medellín - EPM), 6e de l'étape du jour à 8 secondes, et nouveau leader au classement général avec 36 secondes d'avance sur Baldaccini. Jacob Relaes a terminé 9e et premier Belge mardi. Il est aussi le premier Belge au général, 26e mais à plus de 5 minutes. Timothy Dupont avait remporté la première étape dimanche. Le Néerlandais Nils Sinschek (Abloc) s'était adjugé la 2e lundi. Mercredi, la 4e étape conduira le peloton de Huzhu à Menyuan sur 188.69 km. Tarteletto-Isorex est la seule équipe belge engagée dans cette 22e édition du Tour du Lac Qinghai qui s'achèvera dimanche avec une 8e étape reliant Gonghe à Chaka sur 200,2 km. (Belga)