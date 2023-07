Un hélicoptère de tourisme disparaît au Népal, six personnes à bord

L'appareil a décollé de Surke, près de Lukla dans la région de l'Everest à 10h04 (06h19 heure belge) en direction de la capitale népalaise Katmandou, avec lequel le contact a été perdu dix minutes après son départ. "Les recherches sont en cours", a déclaré à l'AFP Raju Neupane de Manang Air, précisant qu'un autre hélicoptère participait aux recherches. Le Népal, connu pour sa piètre sécurité aérienne, a été le théâtre d'une catastrophe aérienne qui a fait 72 morts il y a moins de six mois. Ses sommets enneigés et ses pistes reculées et difficiles d'accès constituent un défi même pour les pilotes accomplis. La météo change également brutalement au Népal, créant des conditions de vol dangereuses dans un pays où le secteur aérien pâtit d'un manque de formation de ses pilotes et d'entretien de ses pistes. L'Union européenne, inquiète de cette situation, a banni toutes les compagnies népalaises de son espace aérien. (Belga)