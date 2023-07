Un homme blessé par balles à Schaerbeek

"Nos équipes sont intervenues ce lundi soir vers 22h25 sur l'avenue Chazal après que des coups de feu ont été signalés", a déclaré la police de Bruxelles Nord. "Sur place, elles ont prodigué les premiers soins au blessé en attendant l'arrivée des services de secours." La victime a été emmenée à l'hôpital dans un état critique, mais son pronostic vital n'était plus engagé mardi matin. "Nous avons installé un périmètre de sécurité pour procéder aux devoirs d'enquête", a confirmé la police. "La cause et les circonstances exactes des faits sont encore indéterminés." (Belga)