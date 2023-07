Une cinquantaine d'agriculteurs manifestent devant le siège d'Ecolo à Namur

Cette nouvelle action s'ajoute à celles menées ces derniers mois. Des avancées avaient été obtenues, puisque le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus (MR), avait tenté d'obtenir une "année blanche" supplémentaire, sans sanction financière pour les agriculteurs qui ne respecteraient pas les mesures anti-érosion, auprès de la Commission européenne. Celle-ci a finalement été refusée, les autorités européennes indiquant au passage qu'elles n'acceptaient pas non plus les deux "années blanches" qui avaient été promises dans un premier temps aux agriculteurs par le gouvernement wallon. Dans ce contexte, en plus d'un accompagnement personnalisé des agriculteurs, le ministre a proposé de revenir à une ancienne cartographie, voulue plus réaliste concernant les problèmes d'érosion rencontrés sur le terrain. Cependant, la proposition a été balayée par ses partenaires du gouvernement wallon, et notamment par Ecolo. Raison pour laquelle la FWA a décidé de manifester mardi devant le siège namurois du parti. En marge de la manifestation, une délégation a été reçue par la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Les réactions des deux parties sont attendues prochainement. (Belga)