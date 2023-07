Wimbledon - Joachim Gérard ouvrira contre le numéro 2 mondial, le Britannique Alfie Hewett

Joachim Gérard, 34 ans, 4e mondial, a remporté l'une de ses deux victoires en Grand Chelem à Wimbledon en 2021 (avec l'Open d'Australie la même année). Il fut encore demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien. Alfie Hewett, 25 ans, réussit une belle saison avec un succès à l'Open d'Australie et une finale à Roland-Garros. Le Britannique est à la recherche de sa première victoire à Wimbledon et voudra prendre sa revanche sur le Belge. Au début du mois en effet, Joachim Gérard a remporté le tournoi sur herbe d'Eastbourne en battant Hewett en finale: 4-6, 6-3, 7-5. Joachim Gérard jouera le double aussi à Wimbledon où il fera la paire avec le Néerlandais Ruben Spaargaren, 24 ans. Le duo, 2e tête de série, sera opposé en entrée en demi-finales aux Japonais Tokito Oda, 17 ans, le nouveau numéro 1 mondial, et Takuya Miki, 34 ans. Joachim Gérard a remporté Wimbledon en double en 2019. (Belga)