Wimbledon - Novak Djokovic efface Andrey Rublev et affrontera Jannik Sinner en demi-finale

Djokovic a débuté difficilement la rencontre en laissant la première manche à Rublev malgré trois balles de break en sa faveur, jamais converties. Le quadruple tenant du titre s'est rapidement repris, et a débuté la deuxième manche en remportant cinq jeux consécutifs, pour revenir à hauteur de son adversaire. Andrey Rublev, qui a éliminé David Goffin (ATP 123) au 3e tour du tournoi, s'est vite créé deux balles de break dans la troisième manche mais 'Djoko' a résisté, avant de lui-même faire la différence puis de prendre le set sur sa cinquième tentative, en ayant à nouveau sauvé trois balles de contre-break. Dans le quatrième set, le grandissime favori a tenu son rang en défendant son service sans être inquiété, et prenant celui de Rublev à deux reprises afin de conclure et de prendre son ticket pour les demi-finales. Novak Djokovic affrontera au prochain tour l'Italien Jannik Sinner (ATP 8, 21 ans), qui a disposé d'un autre Russe, le surprenant Roman Safiullin (ATP 92), 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 en 2 heures et 14 minutes. Ce sera la première demi-finale en Grand Chelem pour Sinner, qui avait atteint les quarts de finale dans les quatre tournois majeurs, notamment à Wimbledon l'année dernière, sans jamais accrocher le dernier carré. Il aura néanmoins affaire à un sérieux client, après n'avoir affronté que des adversaires classés au-delà du 78e rang mondial sur ses quatre premières rencontres du tournoi. (Belga)