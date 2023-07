Wimbledon - Record de Federer égalé pour Djokovic après sa victoire face à Rublev

La victoire du Serbe (4-6, 6-1, 6-4, 6-3) sur le Central l'a envoyé en demi-finales de Grand Chelem pour la 46e fois et a étendu sa série de victoires consécutives sur le gazon londonien à 33 matches. Djokovic n'est maintenant plus qu'à deux victoires d'une 24e victoire en Grand Chelem. Bien que sa performance n'était pas parfaite, elle a démontré ce qu'il faudra accomplir pour empêcher le trentenaire de remporter le tournoi pour la 8e fois. "Il y a eu des rallyes passionnants. Andrey est un joueur que je respecte énormément. Il est évident qu'il amène beaucoup d'intensité dans l'échange. Vous pouvez le voir dans la façon dont il grogne, surtout après son coup droit. C'est un peu effrayant", a souri Djokovic. "Je sais que cela va devenir de plus en plus difficile. J'aime la manière dont j'ai joué aujourd'hui, et l'énergie que j'ai déployée sur le terrain." En jouant ce match, Djokovic est devenu seulement le troisième joueur de l'histoire, après Serena Williams et Roger Federer à jouer 400 matches en Grand Chelem, remportant 353 d'entre eux. "N'importe quel joueur de tennis veut être dans la position ou tous les autres joueurs veulent vous battre. La pression est un privilège, comme Billie Jean King disait. Cette pression ne disparaitra jamais. Cela réveille en moi les plus belles émotions, me motive au-delà de ce dont j'ai toujours rêvé et m'incite à jouer mon meilleur tennis. Je sais qu'ils veulent gagner, qu'ils veulent me battre, mais ce n'est pas le cas", a-t-il ajouté. (Belga)