Amende de 432 millions d'euros à Illumina pour le rachat de Grail

La Commission avait interdit en septembre 2022 le rachat de Grail par Illumina annoncé dix-huit mois plus tôt pour 7,1 milliards de dollars (6,2 milliards de francs). Cette opération "entraverait l'innovation et réduirait l'offre sur le marché émergent des tests sanguins de détection précoce des cancers", sur lequel Grail est en concurrence avec d'autres biotechs, avait justifié l'exécutif européen. Aux yeux de Bruxelles, il s'agit d'une "acquisition tueuse", type d'opération où le géant d'un secteur rachète une start-up prometteuse au moment où elle commence à prendre son essor, afin d'éviter qu'elle ne devienne un potentiel rival. Or Illumina "a mis en oeuvre son acquisition" au mépris des règles en vigueur dans l'Union européenne sur les concentrations d'entreprises, explique la Commission mercredi dans un communiqué. De fait, rappelle-t-elle, le rapprochement annoncé en mars 2021 a été finalisé en août de la même année alors même que l'enquête des autorités européennes de la concurrence était encore en cours. Cela contrevient à une règle baptisée "obligation de statu quo". "Dans sa décision d'aujourd'hui, la Commission confirme son avis préliminaire selon lequel Illumina et Grail ont intentionnellement violé l'obligation de statu quo", ajoute le communiqué. A titre "symbolique", Grail se voit infliger pour sa part une amende de 1.000 euros, est-il précisé. (Belga)