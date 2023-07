Baloise Ladies Tour - La Néerlandaise Charlotte Kool s'adjuge le prologue

Pour sa 12e victoire en carrière, la 8e de l'année déjà, Charlotte Kool, 24 ans, s'est imposée en 3 minutes et 6 secondes et a devancé sa compatriote Lucinda Brand (Lidl-Trek), 2e dans le même temps et la Suédoise Jenny Rissveds (Coop - Hitec Products), 3e à 3 secondes. Kool portera le premier maillot mauve de leader au classement général. Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) a terminé première Belge, 13e à 9 secondes. Jeudi, la deuxième étape conduira le peloton sur un parcours de 119,8 km à Zwevegem avec quelques tronçons pavés. Vendredi à Zulte, les concurrentes auront droit à quelques portions pavées aussi ainsi qu'à l'une ou l'autre montée sur 116,2 km. Samedi est divisé en deux avec un court tronçon de 82,8 km entre Breskens et Knokke-Heist où est prévu un contre-la-montre individuel de 17,1 km l'après-midi. L'arrivée est programmée dimanche à Deinze pour assurer la succession de la Néerlandaise Ellen van Dijk, victorieuse l'an dernier. Les seules victoires belges remontent à 2015 et 2016 avec Jolien D'hoore. (Belga)