Bars en folie et retour des Francos Juniors: les Francofolies renouent avec leurs racines

"L'an passé, on nous a reproché le manque d'animation dans la ville", un calme hérité des dernières années marquées par les mesures sanitaires liées au coronavirus. Une remise en question s'est alors imposée, a expliqué le directeur des Francofolies, Yoann Frédéric, lors d'une conférence de presse. Pour rendre son ambiance festive à la ville, l'équipe a donc décidé de réorganiser les Francos Juniors et les bars en folie. Une animation est prévue dès midi, précise le directeur. Au total, près de 60 concerts gratuits résonneront dans la cité spadoise en marge des Francofolies. Le piétonnier se parera d'une scène sur laquelle se produiront les huit artistes belges de la 27e édition des Franc'Off, qui met en lumière des artistes émergents. Typh Barrow et Renaud Godart co-présideront le jury qui aura la charge de les évaluer. "Je suis passée par le village des Francofolies, puis j'ai eu la chance de vivre toutes les scènes. C'est une belle vitrine pour les artistes", a souligné la chanteuse bruxelloise. "Ça va être drôle de vivre cela de l'extérieur. C'est un rôle difficile", a-t-elle ajouté. Les gagnants des Franc'Off recevront notamment des prix en espèces et seront programmés sur d'autres scènes, extérieures au festival. (Belga)