BNXT League - Thijs De Ridder quitte Anvers et poursuit sa carrière à Bilbao

De Ridder, 20 ans, a signé un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire avec le 12e du dernier championnat d'Espagne. L'ailier de 2m03, qui dispute actuellement l'Euro pour les joueurs de moins de 20 ans avec la Belgique, a compilé 11 points et 6,1 rebonds de moyenne la saison dernière en BNXT League. Il avait notamment été élu Espoir et 6e homme de l'année. Bilbao avait atteint la finale du championnat d'Espagne en 2011 et de l'EuroCoupe en 2013 avec Axel Hervelle dans son effectif. Le Liégeois a porté le maillot du club basque entre 2010 et 2018. Quentin Serron a également joué pour Bilbao lors de la saison 2020-2021. La saison dernière, Anvers avait remporté la Coupe de Belgique contre Ostende avant que les Côtiers ne prennent leur revanche en finale des playoffs nationaux. (Belga)