Enquête ouverte au parquet de Mons après le décès d'un travailleur à Quévy

Le parquet a précisé mercredi qu'il a été électrocuté en touchant la caténaire. Le travailleur est décédé sur place. Un médecin légiste a été envoyé sur les lieux. Le parquet de Mons a ouvert une enquête. "Le dossier a été mis à l'instruction pour homicide involontaire par défaut de prévoyance à charge de X", a indiqué Vincent Macq, procureur du Roi de Mons, confirmant une information de la presse locale. "On ne comprend pas ce qui a pu se passer car des précautions devaient être prises. Comment se fait-il que le travailleur ait été électrocuté ? L'instruction ouverte concerne essentiellement des expertises techniques. Y a-t-il eu infraction ou non ? L'enquête doit le révéler. Le dossier sera long dans le sens où il va falloir tout analyser, notamment en ce qui concerne les considérations techniques." De son côté, dans une réaction à l'agence BELGA, Infrabel dit collaborer "pleinement à l'enquête des autorités". Infrabel a "ouvert une enquête interne afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident du lundi 10 juillet à Quévy et qui a coûté la vie à un élagueur indépendant". Selon de premiers éléments avancés par Infrabel, "la victime qui travaillait pour le compte d'un tiers avait entamé des travaux sur le domaine du chemin de fer provoquant des incidents électriques. Les agents d'Infrabel ont pris des mesures en urgence pour appliquer la procédure de mise hors tension temporaire de la caténaire pour permettre l'évacuation des branches élaguées". "L'enquête devra déterminer pourquoi l'élagueur se trouvait à proximité d'un câble électrique qui était encore alimenté", conclut le gestionnaire de l'infrastructure (Belga)