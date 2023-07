Euro de football féminin U19 - Xavier Donnay dévoile une sélection de 20 joueuses pour l'Euro en Belgique

Les jeunes Red Flames ont été versées dans un groupe avec l'Autriche, l'Allemagne, sextuple lauréate, et les Pays-Bas. La Belgique débutera par un duel contre les Pays-Bas le 18 juillet (20h30) au stade Den Dreef de Louvain avant d'affronter l'Allemagne le 21 juillet (17h30) au stade Leburton de Tubize puis l'Autriche le 24 juillet (17h30) au Tivoli à La Louvière. C'est la première fois que la Belgique organise un championnat d'Europe de jeunes au niveau féminin. En plus du stade Den Dreef, théâtre de la finale le 30 juillet, le stade Leburton et le Tivoli, le stade de la RBFA Academy à Tubize accueillera aussi certaines rencontres. La sélection: Gardiennes: Jorijn Covent (Club Bruges), Lise Musique (Standard) Défenseuses: Nia Elyn (La Gantoise), Loredana Humartus (Standard), Enora Matté (Standard), Marine Rosala (Standard), Ines Van Gansbeke (OH Louvain) Milieux: Valesca Ampoorter (OH Louvain), Marie Detruyer (OH Louvain), Nadège Francois (Standard), Karlijn Helsen (OH Louvain), Caitlin Lievens (Club Bruges) Attaquantes: Anisa Ademi (Standard), Alixe Bosteels (La Gantoise), Rania Boutiebi (Club Bruges), Thirsa De Meester (DVL Zonhoven), Lore Jacobs (Anderlecht), Amy Littel (Westerlo), Luna Vanhoudt (DVL Zonhoven), Véronique Zang Bikoula (Anderlecht). (Belga)